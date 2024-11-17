Çakıl Taşı Baronu Karl Schwarzl 95 yaşında öldü

“Çakıl Baronu” olarak tanınan Karl Schwarzl, 95 yaşında hayatını kaybetti. Steiermark'ın Laßnitzhöhe kasabasında doğup büyüyen ve bir dönem belediye başkanlığı da yapan Schwarzl, beton ve çakıl işindeki başarılarıyla adından söz ettirdi. Schwarzl Beton ve Çakıl İşletmesi’nin yanı sıra Schwarzl Klinik ve bugün Graz’ın güneyinde Schwarzl Eğlence Merkezi olarak bilinen gölüyle de bölgeye önemli katkılar sağladı. Schwarzl, 1984 yılında Steiermark Eyaleti Büyük Onur Madalyası ile ödüllendirilmişti.

Steiermark eyalet lideri Christopher Drexler, Schwarzl için “Steiermark girişimci ruhunun simgesi ve çalışkanlığın örneğiydi. Olağanüstü bir yaşam eseri bıraktı,” dedi. Drexler’in yardımcısı Anton Lang ise, “Steiermark, Karl Schwarzl’ın hizmetlerini her zaman minnetle hatırlayacak ve anısını yaşatacaktır,” ifadelerini kullandı.

Schwarzl’ın cenaze töreni 23 Kasım Cumartesi günü Laßnitzhöhe Kilisesi’nde gerçekleştirilecek. Öncesinde, 22 Kasım Cuma günü, saat 09.00’dan itibaren cenaze evinde bir veda töreni düzenlenecek. Steiermark, girişimcilik alanında bir yıldızını daha kaybetti.