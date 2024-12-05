Çakır, Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çakır, Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı

Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında kadınların eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğu bir dünya için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır, 1934 yılında Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90. yıldönümünü kutladı.

Başkan Çakır; "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 1934 yılında Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90. yıl dönümünü kutluyor, kadınların eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam ediyor ve edeceğiz. Biz kadınlara özgürlüğümüzü sunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı , minnet ve özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çakır, Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı

Çakır, Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı

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