Çakma ürünler baş belası

Satın alınan "çakma ürünlerin", oluşturduğu zararlı etkiler ve yol açtığı çevresel felaketler nedeniyle yerküreye büyük oranda zarar verdiği belirtildi. Uzmanlar uyarılarda bulundu…

Çakma ürünler baş belası

Editör: Ali Öncü

Fransa Çakma Ürünlerle Mücadele Derneği Başkanı (Unifab) Christian Peugeot, sahte ve çakma ürünlerin çevreye zararlı etkilerine işaret ederek bunların kullanılmasının dramatik sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Genç nesillerin sahte ürünlerle mücadele ve etkileri konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Peugeot, şubat ayında yayımlanan verilere göre, Kovid-19 salgınına rağmen Fransa gümrüğünde 9,1 milyon çakma ürünün ele geçirildiğini aktardı.

Peugeot, bu oranın 2019 yılına göre yüzde 40 artış gösterdiğinin altını çizdi.

Çakma ürünlerin büyük kısmının ekspres ve posta yoluyla taşınmasının yanı sıra, her ne kadar güvenli gibi gözükse de çevrim içi satış platformlarının da bu ürünleri satanlar için "avantajlı bir durum" oluşturduğuna dikkati çeken Peugeot, Unifab'ın şirketlerle yaptığı ortak çalışma üzerine çakma ürünleri ihtiva eden 32 milyondan fazla reklamın çevrim içi platformlardan kaldırıldığını kaydetti.

KÜRESEL TİCARETTEKİ DEĞERİ NE KADAR

Peugeot, "Artık çakma ürünlerin girmediği sektör kalmadı." ifadesini kullandı.

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) verilerine göre, Fransa'da bir tane de olsa çakma ürün satın alan gençlerin oranı yüzde 43 olarak öne çıktı. Ülkedeki ilgili bakanlığın çakma ürünlerin reklamını yapan fenomenlerin de aralarında olduğu isimlerle bilinçlendirme kampanyaları yürütmeye çalıştığı belirtildi.

2019'da yapılan bir araştırmaya göre ise sahte ürünlerin küresel ticaretteki yeri 412 milyar avroya karşılık geliyor. Dünyada her yıl 8 Haziran, Çakma Ürünlerle Mücadele Günü olarak kabul ediliyor.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı Ekonomi
İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı
Beşiktaş yeni transferi açıkladı Spor
Beşiktaş yeni transferi açıkladı
Tatile giden İstanbullular dikkat! Güncel
Tatile giden İstanbullular dikkat!
Köylüler şaşkına döndü. Misket büyüklüğünde dolu yağdı Güncel
Köylüler şaşkına döndü. Misket büyüklüğünde dolu yağdı
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İlk maç pazar günü Spor
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İlk maç pazar günü
KYK yurtları satılığa çıkardı. İktidar daha fazla yurdu hizmete sokacağını söylemişti Güncel
KYK yurtları satılığa çıkardı. İktidar daha fazla yurdu hizmete sokacağını söylemişti
Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'dan Brezilya'yı karıştıracak mafya iddiası Spor
Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'dan Brezilya'yı karıştıracak mafya iddiası