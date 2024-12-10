Çakmak dolum tüpü bomba gibi patladı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, bir grup genç, park halindeki otomobillerine çakmak gazı doldurdu. Dolum işlemi sonrasında sigara yakılmak istendiği sırada, otomobilde ani bir patlama gerçekleşti.

Patlama nedeniyle araçta ciddi hasar meydana gelirken, G.A., T.T. ve K.Ö. isimli 3 genç yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, patlama sesini duyduktan sonra hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde oluşabilecek olası yangın riskine karşı güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı inceleme yaparak, patlamanın nedenini araştırdı. İlk belirlemelere göre, patlamanın çakmak gazı dolum tüpünden kaynaklandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer patlamanın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.