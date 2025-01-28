Çakmak dükkanında patlama: 5 iş yeri küle döndü

Kaynak: İHA

Edirne'de 3 iş yerinin ve 2 iş yeri deposunun yandığı yangında çakmak dükkanında zaman zaman bomba gibi patlamalar meydana geldi.

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın bitişiğinde bulunan 2 dükkana daha sıçradı. Alevlerin kısa sürede göğe yükseldiği yangında, alev topuna dönen çakmakçı dükkanında zaman zaman patlamalar yaşandı.


Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 3 iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 2 iş yeri deposunda da kısmı zarar oluştu.


Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Sezer, "Erken müdahale sonucu yangının büyümesi engellendi. Yarın sabahtan itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hepimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

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