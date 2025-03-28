Çakmakla gaspa 15 yıl: Taksici şoke oldu

Olay, 23 Mart'ta Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, evli ve ikiz çocuk babası Tayfun Özişçiler'in kullandığı taksiye bindi. Bayraklı ilçesine gideceğini söyleyen kişi, ıssız bir noktada Özişçiler'in sırtına cebinden çıkardığı çakmağı dayadı. Kolunu da Tayfun Özişçiler'in boynuna dolayan şüpheli, 2 bin TL gasbedip, kaçtı. O anlar, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücü koltuğunun arkasında oturan şüphelinin sivri bir cisimle Özişçiler'i tehdit edip, kolunu boynuna doladığı görüldü. Bu sırada şüphelinin "Cebinde neyin varsa çıkar. Çocuğum için yapıyorum. Sana zarar vermek istemiyorum" dediği, cebindeki parayı veren Tayfun Özişçiler'in şüphelinin daha fazla para istemesi üzerine "Yemin ederim başka param yok, işe yeni çıktım" dediği duyuldu. Olayın ardından Özişçiler polise şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği, Sam Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelinin T.Ç. olduğunu belirledi. T.Ç.'nin Karşıyaka ilçesinde bir otelde kaldığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, T.Ç. ile eşi İ.G.Ç. gözaltına alındı. Aramada, Tayfun Özişçiler'den gasbettiği 2 bin TL ile kullanıma hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Çiftin 6 yaşında bir erkek çocukları olduğu ancak otelde yanlarında bulunmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanırken, eşi İ.G.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. T.Ç. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, T.Ç., Tayfun Özişçiler'in omzuna "çakmak" dayayıp gasbettiğini beyan ettiği belirtildi. Özişçiler'in de ifadesinde, bu cismi silah sandığını söylediği iddianamede yer aldı. Bu sebeplerden ötürü, şüpheli tarafından kullanılan çakmağın taksicide oluşturduğu endişenin dikkate alındığında olayda kullanılan çakmağın suç aleti olarak sayıldığı belirtildi. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, sanık hakkında "Gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.