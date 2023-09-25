Cakşır otu şifa kaynağı mı

Çakşır otu nedir, neye iyi gelir? Çakşır otunun faydaları nelerdir? Çakşır otu nasıl kullanılır, çayı nasıl yapılır? İşte, cinsel gücü arttıran çakşır otunun faydaları ve nasıl kullanılması gerektiği...

Maydanozgiller familyasına ait bir bitki olan çakşır otu, az nemli topraklarda yetişir. Gövdesinin tepe kısımlarında sarı renkli çiçekleri mevcuttur. Akdeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar ülkemizin hemen hemen birçok bölgesinde yetiştirilir. İçeriğinde saponin, alkaloit, tanen, nişasta ve reçine bulunan çakşır otu, farklı türlere sahiptir. Özellikle 'helizdağlı ve kerkül' en bilindik çeşitlerindendir. Peki, çakşır otu nasıl kullanılır? İşte, çakşır otunun faydaları ve kullanımı:

ÇAKŞIR OTUNUN YARARLARI

Vücuttaki toksinlerin uzaklaşmasına yardımcı olur.

Soğuk algınlığı, grip gibi kış hastalıklarına karşı etkilidir.

Balgam söktürücü etkisi vardır.

Vücuda enerji verir, güne zinde başlamanızı sağlar.

Hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırır. Bu sayede yaraların iyileşmesi de daha hızlı olur.

İştah açıcı etkisiyle kilo almak isteyenlere destek olur.Çakşır otunun en bilindik faydası, afrodizyak etkisi yaratmasıdır. Cinsel gücü arttırır.

Eklem ve kas ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.

Sinir sisteminin hem sağlıklı, hem de düzenli çalışmasına destek olur.

Kan şekerini düşürücü etkisi vardır. Bu yüzden ölçülü tüketilmeli, aşırıya kaçılmamalıdır.

ÇAKŞIR OTU NASIL KULLANILIR?

Çakşır otunu güvendiğiniz aktarlardan veya online alışveriş sitelerinden temin edebilirsiniz. Bu otu aktarlarda çay, yağ, macun, toz ve kök halinde bulabilirsiniz.

Afrodizyak etkilerinden faydalanmak için, doğrudan çakşır otu macunu alabilir veya evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı çakşır tozunu, 2 çay kaşığı pekmez veya bal ile karıştırarak günde 2 kez tüketebilirsiniz.

Eğer cilt yaraları, akne ve sivilce izlerinden kurtulmak için kullanacaksanız, 1 çay kaşığı çakşır yağını, 1/2 çay kaşığı zeytinyağı ile karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz.

Not: Alerjik ve hassas cilt tiplerinin bu yağı kullanmadan önce mutlaka doktora danışması gerekir.

ÇAKŞIR OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Çakşır otu çayını hazırlamak için, çakşır tozu veya kökünü alabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı çakşır tozu veya kökünü, kaynar suyun içerisine ekleyerek 15 dakika demlenmesi için bekleyin. Daha sonra demlenen çayı süzerek afiyetle içebilirsiniz. Eğer çakşır kökü aldıysanız, evde toz haline getirebilirsiniz. Çakşır çayını günde 1 kez kullanmak yeterli olacaktır.

ÇAKŞIR OTUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Her besinde olduğu gibi çakşır otunun aşırı tüketimi de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çakşır otunu uzun süre ve aşırı kullanmak, özellikle ruh hali üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle ölçülü kullanmaya özen gösterin.