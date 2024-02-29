ÇAL SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

ÇAL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/40 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Baklan İlçe, KİRAZLI Mahalle/Köy, 488 Ada, 1 Parsel, Denizli İli, Baklan İlçesi, Kirazlı Mahallesinde bulunan taşınmaz50.316,46 m2 yüzölçümünde bağ ve tarla vasfındadır. Taşınmaz ilçe merkezine1,0 km. ve Baklan Denizli Karayoluna 450 metre mesafededir. Taşınmaz toprağı kırmızı kahverengi akdeniz toprakları büyük grubunda,orta derin(50-90 cm),%3-4 eğimli, 3. sınıf kuru tarım arazidir. Parselin kadastral yola cephesi vardır. Keşif esnasında; taşınmazın yaklaşık 7 dekarlık kısmında 5-6 yaşlarında kapama meyve bahçesi şeklinde 144 adet ceviz ağacı dikili olup bu kısmın etrafı tel çit ile çevrilidir. Tel çitin uzunluğu yaklaşık 267 metredir. Taşınmazın geri kalan bölümü ise boştur.

Adresi : Zengerek Mevkii Baklan Denizli Baklan / DENİZLİ

Yüzölçümü : 50.316,46 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.685.658,85 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Göründüğü Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 10:01

23/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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