"Belki şurada küçük mutlu bir ağaç vardır" sözleriyle milyonların kalbinde taht kuran 90'ların kültür ikonu ressam Bob Ross'un eserleri bütçe kesintilerinden etkilenen kamu televizyonları için ilaç oldu. Ross’un üç eseri, Los Angeles’ta düzenlenen müzayedede tahminlerin katbekat üzerinde bir fiyata satıldı. Satıştan elde edilen gelir, bütçe kesintilerinden etkilenen kamu televizyonlarına aktarılacak.

Euronews'te yer alan habere göre Ross’un üç tablosu, salı günü Los Angeles’ta düzenlenen müzayedede tüm tahminleri aşarak 600 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı.

Bonhams Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen açık artırmada, Ross’un 1993’te “The Joy of Painting” programında baştan sona yayında yaptığı 'Winter’s Peace' adlı karlı manzara tablosu, telefondan teklif veren bir koleksiyoncuya 318 bin dolara satıldı.

'BU SENİN DÜNYAN İSTEDİĞİNİ YAPABİLİRSİN'

“Güzel bir amaç için — üstelik tabloyu da alıyorsunuz,” diyen müzayedeci Aaron Bastian, tekliflerin arasında Ross’un sık kullandığı bir cümleye atıfta bulunarak ekledi: “Bob derdi ki: 'Bu senin dünyan, istediğini yapabilirsin.'”

Ross'un 1993 tarihli 'Home in the Valley' adlı yeşil manzara tablosu 229 bin 100 dolara, 'Cliffside' adlı tablo ise 114 bin 800 dolara alıcı buldu.



Fiyatlara, müzayede evinin komisyonu da dâhil edildi.



Alıcıların kimlikleri ise açıklanmadı.



Üç tablonun da satış fiyatı, açık artırma öncesinde yaklaşık 50 bin dolar olarak tahmin edilmişti.



Bu özel satışlar, Ross’un programının yanı sıra America’s Test Kitchen, Julia Child’s French Chef Classics ve This Old House gibi yapımları da yayınlayan istasyonlara lisans desteği sağlamayı amaçlıyor. Özellikle küçük ve kırsal bölgelerdeki istasyonlar, federal kesintilerden en çok etkilenenler arasında.

ABD'de Kongre, Donald Trump yönetiminin talebiyle kamu yayıncılığına ayrılan 1,1 milyar dolarlık fonu kesti. Bu karar, yaklaşık 330 PBS ve 246 NPR istasyonunu etkiledi.