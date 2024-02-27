Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu

Köpeğin vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandığı bildirildi. Sahibi Serhan Karadağ, yaşananları anlatırken, köpeğin sabah saatlerinde çevrede dolaştığını, bir aracın köpeği zincirle yakalamaya çalıştığını ve çalamayınca tüfekle ateş edildiğini söyledi.

Karadağ, köpeğin ailesi için çok değerli olduğunu belirtti ve durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Vurulan köpeğin sahibi 41 yaşındaki otel işletmecisi Serhan Karadağ, “Sabah saat 6:15 sıralarında komşularımızın fark ettiği şekilde köpeğimiz evin çevresinde dolaşıyor. Eve dönüş vaktinde fark ettikleri bir araç köpeğin peşinde, elinde zincirle köpeği yakalamaya çalışıyor. Köpeği buradan götüremeyince herhalde artık hırs yapıyor. Köpeğe araç içerisinden pompalı tüfekle bir el ateş ediyor. Olayı da burada bulunan bekçimiz görüyor. Kişi çalma niyetiyle geliyor. Köpeğin boynunda tasma var. Sizin olmayan bir köpeğin peşine neden zincirle düşersiniz? Çalmak için düşülür. Bunun hiçbir açıklaması yok. Çalamayınca hırs yapmış ve köpeği vurmuş. Bu hiç hoş bir durum değil. Bu köpek senin değil. Sen bu köpeği çalamazsın. Çalmak, vurmak ne demek? Biz bu köpeği yavruyken aldık. O günden bugüne bakıyoruz. O bizim canımız. " dedi.

Olaya tanık olan bekçi Ali Mesut Türk ise beyaz bir araçtan inen genç birinin köpeği takip ettiğini ve ardından ateş ettiğini aktardı. Olay yerindeki kamera kayıtlarının incelendiği ve jandarmanın olayı araştırdığı belirtildi. Olayın şüphelisi henüz yakalanamadı.