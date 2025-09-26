Çaldığı bisikletle hırsızlık yaptı

Karatay ilçesinde inşaat sahipleri şantiyeden çeşitli türde kabloların çalındığını polise ihbar etti. Toplamda çalınan 2 bin 115 metre kablonun piyasa değerinin 523 bin TL olduğu tespit edildi. Diğer hırsız olaylarındaki artış da polisin uygulamalarını artırmasında etkin oldu. Polisler hırsızlık zanlılarının görüntülerini çevredeki kameralardan tespit etmeye başladı.

Görüntülerden birinde bir kişinin 6 bin TL değerinde olan bir bisikleti Ulubatlı Hasan Mahallesi’nden çaldığını tespit etti. Diğer kamera görüntülerinde de aynı hırsızın bisikletle bir inşaata giderek buradaki kabloları çaldığını tespit etti.

Kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerle şahsi araştırmaya başlayan polis ekipleri, hırsızlık zanlısının 28 yaşındaki S.E. olduğu belirlendi. S.E., polis ekiplerinin yaptığı şok baskınla kıskıvrak yakalandı.

Zanlının kaldığı yerde yapılan aramada 1 adet bisiklet, 2 bin 115 metre kablo ve 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ele geçirilen ve çalıntı olan bisiklet ile kablolar sahiplerine teslim edildi.