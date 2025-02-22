Çaldığı kamyonetle kaza yaptı, başka bir aracı çalarak kaçtı

Erdek Düzler yakınlarında bugün, 10 E 2659 plakalı kamyoneti çalan T.Ç., saat 16.00 sularında Bandırma yolu üzerinde direksiyon kontrolünü yitirip, refüjde bulunan ağaca çarptı. Hurdaya dönen kamyonetten kendi imkanlarıyla kurtulan T.Ç., başka bir aracı daha çalarak kayıplara karıştı.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri çalıntı araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.