Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada İstanbul'da bir ilaç fabrikasının deposunda çalışan E.S.'nin, Saray ilçesindeki evinde yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunduğunu belirledi. E.S.'nin çalıştığı ilaç fabrikasından çaldığı ham maddeler ile Saray'daki evinde uyuşturucu hap imal edip piyasada sattığı tespit edildi.

Jandarma operasyon düzenlediği evde yaptığı aramada, 33 bin uyuşturucu hap, 2 bin boş hap kapsülü, 50 adet sahte 200 TL'lik banknot ele geçirildi, E.S. ile uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen B.A., H.İ. ve H.E., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.