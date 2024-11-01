Çaldığı motosikletle birlikte yakalandı

Kütahya'da motosiklet hırsızlığına karışan 14 yaşındaki şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Düzenlenen operasyonla çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi kilitli vaziyette bıraktığını, motosikletin çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin 24 adet suç kaydı mevcut C.P.G. (14) isimli Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olduğu tespit edildi. C.P.G. Osmangazi Mahallesi Sapmaz Sokak üzerinde çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı. Bahse konu çalıntı motosikletin bazı motor ve elektronik aksamlarının eksik olduğu anlaşıldı. Motosiklet müştekiye teslim edildi.

C.P.G. gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.