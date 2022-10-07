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Çaldığı motosikletle yakalandı

Çankırı’da gittiği köyde çaldığı motosikletle kayıplara karışan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 17:02
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Çaldığı motosikletle yakalandı

Çaldığı motosikletle yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Çankırı merkez ilçesi Yukarıpelitözü köyünde bir vatandaşa ait motosikletin çalındığı ihbarını alan Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, motosikleti çalan şahsın kimliği tespit edildi. 

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs, motosikletle birlikte yakalandı. Ekipler tarafından motosikleti çalan şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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