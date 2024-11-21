Çaldığı para ile içki alıp kaldığı otelin ücretini ödemiş

Kaynak: İHA
Çaldığı para ile içki alıp kaldığı otelin ücretini ödemiş

Samsun’da bir lokantanın camını kırarak kasada bulunan parayı aldıktan sonra kayıplara karışan şüpheli polisin yapmış olduğu çalışma sonrası yakalandı. Zanlının çaldığı para ile otel parasını ödediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda 20 Kasım gece 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz hırsız lokantanın camını aralayarak içeri girdi ve kasada bulunan 2 bin TL parayı çaldı. Olay fark edilince polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını Tokat'tan Samsun'a gelip bir otelde kalan T.Ö.'nün (39) gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından otelde yakalanan T.Ö. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

T.Ö.'nün çaldığı paranın yarısı ile içki içtiği, diğer yarısı ile de otel borcunu ödediği öğrenildi.

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