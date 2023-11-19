Çaldıkları arabaları parçalayan hırsızlar yakalandı

Osmaniye'de park halindeki otomobilleri çalıp il dışında parçalayan 4 şüpheliden, 3'ü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fakıuşağı Mahallesi'nde gerçekleşen otomobil hırsızlığı olayı ile ilgili özel ekip kurdu.

Ekibin yaptığı çalışmada hırsızlık çetesinin ham anahtar kullanarak, açtıkları otomobilleri düz kontak yapıp çaldıkları, KGYS güvenlik kameralarına yakalanmamak ve takip edilmemek için araç plakalarını değiştirerek, Osmaniye'den çaldıkları otomobilleri hızlı bir şekilde Gaziantep'de otomobillere kazalı süsü verip parçaladıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yakalanan 4 şüpheliden Y.Ç. (23) adli kontrol şartıyla tutuksuz serbest bırakılmış, 2 suç kaydı bulunan A.G. (22), 37 suç kaydı bulunan Y.S. (31), 53 suç kaydı bulunan A.İ. (25) tutuklandı.