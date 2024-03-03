Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çaldılar

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahallede yaşanan 4 adet oto hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek, olayı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini belirlemeye çalıştı.

Yakıtları biten çalıntı araçları kullanarak başka araçlar çalan şahısların kimliklerini tespit eden polis, Y.Y. ve S.D. isimli şüphelilerin 47 suç kaydı bulunduğunu belirledi. Ardından, yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmalarına karar verilen Y.Y. ve S.D. cezaevine gönderildi.

Olayın aydınlatılması ve şüphelilerin adalete hesap vermesi, oto hırsızlığı gibi suçların önlenmesi açısından önemlidir. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucunda şüphelilerin yakalanması, halkın güvenliği ve mal varlığının korunması adına önemli bir adımdır.