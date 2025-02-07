Çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüler! 120 bin liralık hırsızlık anbean görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüler! 120 bin liralık hırsızlık anbean görüntülendi

Batman’da 2 kişi, balkon penceresinin demir korkuluklarını kırarak bir hırdavat dükkanından ayakkabı, iş elbisesi ve çeşitli malzemeler çaldılar. Güvenlik kamerası görüntüsünün çektiği görüntüye göre şüpheliler çaldıkları eşyaları el arabası ile götürdükleri görüldü. Şüphelilerin işyerine toplamda 120 bin lira zarar verdiği öğrenildi.

Olay, 5 Şubat'ta gece saatlerinde Çarşı Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinin hava alması için açık bırakılan balkon penceresinin demir korkuluklarını kırarak içeri giren 2 kişi, dükkandaki ayakkabı, iş elbiseleri ve çeşitli malzemeleri yanlarında getirdikleri çuvala doldurdu. Şüpheliler, daha sonra kilidini kırdıkları kasadaki bir miktar döviz ve altını da aldı.

Çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüler! 120 bin liralık hırsızlık anbean görüntülendi

İçeride yaklaşık 1,5 saat zaman geçiren şüpheliler, çaldıkları malzemeleri el arabasına yükleyerek uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah iş yerini açınca soyulduğunu anlayan Metin Yalçın (26), durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüler! 120 bin liralık hırsızlık anbean görüntülendi

'KİMSENİN İÇERİYE GİREBİLECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORDUK'

Metin Yalçın, "Havalandırma için balkon camını açık bırakıyorduk. Önünde korkuluklar vardı. Kimsenin içeriye girebileceğine ihtimal vermiyorduk. Ama nasıl olduysa hırsızlar o korkuluklardan geçebilmiş. İçeriye girmişler ve yaklaşık 1,5 saat kadar içeride, her yeri aramışlar. İçerden inşaatta kullanılan iş ayakkabısı, metreler vardı, ziynet eşyası vardı burada biraz.

Çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüler! 120 bin liralık hırsızlık anbean görüntülendi

Onlar alınmış. İçerde biraz dolandıktan sonra kasaya yönelip, kırarak içinde bulunan nakit para ve ziynet eşyalar alınmıştır. Toplamda 120 bin liralık bir zararımız var. Hırsızların yakalanarak, gerekli cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüler! 120 bin liralık hırsızlık anbean görüntülendi

Çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüler! 120 bin liralık hırsızlık anbean görüntülendi

Çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüler! 120 bin liralık hırsızlık anbean görüntülendi

Çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüler! 120 bin liralık hırsızlık anbean görüntülendi

Çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüler! 120 bin liralık hırsızlık anbean görüntülendi

Çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüler! 120 bin liralık hırsızlık anbean görüntülendi

Çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüler! 120 bin liralık hırsızlık anbean görüntülendi

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