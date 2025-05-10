Çalık Holding binasındaki dehşette yeni gelişme!

Şişli'de eskiden çalıştığını söylediği holdingin önünde silahla ateş açan kişinin, görevlilerin müdahalesinin ardından fenalaşıp hayatını kaybetmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındığı açıklandı.

KORUMALAR ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

49 yaşındaki Erol Eğrek, ruhsatlı silahıyla eski çalışanı olduğu Şişli’deki Çalık Holding binasına geldi. İşten çıkarıldıktan sonra tazminatını alamadığını belirten Eğrek, şirket yetkilileriyle görüşmek istedi.Eğrek'in ruhsatlı silahıyla holding önünde bulunan saksıya 3 el ateş ettiği, daha sonra görevliler tarafından müdahale edilerek elindeki silahın alındığı tespit edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Eğrek, yasal işlemler kapsamında darp raporu alınması için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Baş, boyun ile göğsünde ağrı olduğunu söyleyen Eğrek, kısa süre sonra fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 GÖZALTI

Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca silahıyla holding önünde bekleyen Eğrek'e görevlilerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.