Çalılıkta korkutan yangın! Evler tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çalılıkta korkutan yangın! Evler tahliye edildi

Antalya'da çalılıkta yangın çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Bazı evler tahliye edilirken, yangın 1,5 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Yeşilova Mahallesi'ndeki çalılıkta, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangının çıktığı alanda bulunan evde oturanlar, tahliye edildi. Ekipler, yangının eve ve çevredeki seralara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangın ekiplerin 1,5 saatlik çalışması ile söndürüldü.

'3-4 FARKLI YERDE ALEVLER VARDI'

Evde yaşayanlardan Alperen Kesik, yangının nasıl başladığını anlamadığını belirterek, "Bir anda annem uyandırdı, "Yangın var" dedi. Yangının büyüklüğünü görünce itfaiyeyi aradım. İtfaiyenin gelmesi biraz sürdü. 3- 4 farklı yerde alevler vardı. Bence kundaklama. Birisi bir şey yemiştir, içmiştir, atmıştır, yangın çıkmıştır. Burası dedemin evi, ziyarete gelmiştik" diye konuştu. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Çalılıkta korkutan yangın! Evler tahliye edildi

Çalılıkta korkutan yangın! Evler tahliye edildi

Çalılıkta korkutan yangın! Evler tahliye edildi

Çalılıkta korkutan yangın! Evler tahliye edildi

Çalılıkta korkutan yangın! Evler tahliye edildi

Çalılıkta korkutan yangın! Evler tahliye edildi

Çalılıkta korkutan yangın! Evler tahliye edildi

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