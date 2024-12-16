Çalınan aracını tesadüfen yolda buldu

Polis ekipleri de aracı çalan kişi veya kişilerin kimlik tespiti için çalışmalara başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin önüne park ettiği otomobili çalınan Muhammet T., aracını olaydan iki gün sonra evine 5 kilometre uzaklıkta park halinde buldu.

Olay, 13 Aralık günü İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi, Esen Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet T., 16 MA 0017 plakalı otomobilini Esen Sokak üzerindeki evinin önüne park etti. Bir süre sonra aracını park ettiği yerde bulamayan Muhammet T., otomobilinin çalındığından şüphelenerek durumu polise bildirdi. Otomobilin bulunması ve şüpheli veya şüphelilerin tespiti için polis ekipleri çalışma başlattı. İki gün sonra, Muhammet T., aracını evine 5 kilometre uzaklıkta, Orhaniye Mahallesi Mehter Sokak'ta park halinde tesadüfen buldu. Otomobilin düz kontak yöntemiyle çalıştırıldığını ve yakıtının bitmesi sonucu terk edildiğini anlayan Muhammet T., durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, araç üzerinde inceleme yaparken, şüpheli kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.