Çalınan minibüs alevlere teslim oldu! Hırsızlar canını son anda kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da park halinde minibüs çalındı. Minibüsün yanması ile şüpheli kişi veya kişiler aracı terk edip olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yangına itfaiye müdahale etti.

Olay, sabaha karşı Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evin önünde park halinde olan panelvan minibüs kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Minibüs ile kaçan şüpheliler, G-176'nci sokağa girdiklerinde aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Aracın alev alması üzerine minibüsten inen şüpheliler, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Sokakta yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

