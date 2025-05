Çağlayan Beldesi’nde Ali Soylu’nun atı, 3 gün önce kayboldu. Çalındığından şüphelenilen at için sahibi, güvenlik güçlerine ve vatandaşlara haber verdi. Arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, at bugün sulama kanalında fark edildi. Boğulmak üzere olan at, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Halat kullanılarak sudan çıkarılan at, sahibine geri verildi.

Sulama kanalında can pazarı