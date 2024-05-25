Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda

Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda
Düzenleme: Kaynak: Sabah

AKP toplantısında Çalışan anneler için adım atma kararı alındığı ve doğum izni süresi artırılacağı öne sürüldü.

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 1

AKP’nin MKYK toplantısında çalışan hamileler ve anneler için harekete geçildiği iddia edildi.

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 2

Toplantıda kadınların hem kariyer hem de çocuk yapmaları için gerekli desteklerin verilmesi konusunun görüşüldüğü ileri sürüldü.

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 3

Alınacak kararlara göre, Doğum izni süresi artırılacak, yarı zamanlı çalışmaya imkân sağlanacak, evden çalışma modeli uygulanacak.

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 4

İŞTE ALINACAK O KARARLAR:

Doğum izni süresi artırılacak

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 5

Yarı zamanlı çalışmaya imkân sağlanacak

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 6

Evden çalışma modeli uygulanacak

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 7

Anneler esnek çalışmadan yararlanacak

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 8

Annelerin kıdem boşlukları bütçeden tamamlanacak

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 9

"ÇOCUKLAR 5 YAŞINA GELENE KADAR YARI ÇALIŞMA"

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 10

Bir MKYK üyesinin doğum sonrası izinlerle ilgili kadınların talebini dile getirdiği öne sürüldü.

İddiaya göre üye, konu ile ilgili şunları söyledi:

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 11

4 aylık doğum izni çok az, kadınların çocukları 5-6 yaşına gelene kadar yarı çalışma / evden çalışma ile desteklenmeleri ve bu duruma kaynak ayrılması gerekiyor.

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 12

1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkânı gündeme getirilmeli ve adım atılmalı.

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 13

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ise atılacak kararlarla ilgili yüzde 100 destek vereceklerini söylediği iddia edildi.

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 14

Şimşek, "Özel sektör de sürece dâhil edilmeli. Kaynak aktarımı konusunda problem olmaz.

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 15

Özel sektörü destekleriz, kıdem tazminatına tanımlamaları için gereken desteği veririz" dedi.

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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 16
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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 17
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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 18
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Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda 19
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