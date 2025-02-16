Çalışan annelere 510 euro destek! Başvuru şartları belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hayata geçirilen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nde (EDUCARE II) destek tutarını 325 eurodan 510 euroya yükseltti.

SGK tarafından, küçük çocuğu olan kadınların iş yaşamından kopmaması ve çocuk bakıcılığının eğitimli kişilerce yaptırılması hedefiyle başlatılan EDUCARE II Projesi devam ediyor.

Çalışan anneler dikkat! Doğum izni süresi değişiyor

NE KADAR PARA ALINIYOR?

İş göremezlik ödeneği 112 gün üzerinden hesaplanırken, çoğul doğumda bu süre 126 güne çıkıyor. Yeni yılla birlikte artan maaşlar geçici iş göremezlik ödeneğine de yansıdı. Asgari ücretin brüt 26 bin 5 liraya çıkmasıyla 112 günlük en düşük ödenek 64 bin 724 liraya yükseldi. Doğum yapan annelere bu tutarın altında ödeme yapılamıyor ama maaşa göre daha fazlasını alınabiliyor. Örneğin, brüt maaş ortalaması 27 bin lira olana 112 gün için 67 bin 200, 30 bin lira olana da 74 bin 666 lira ödeniyor.

Çalışan annelere para verilecek. Şartlar belli oldu

KİMLER YARARLANIYOR?

4/a'lılar (SSK), 4/b'liler (Bağ- Kur), Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabiliyor.

Çalışan anneler dikkat! Doğum izni süresi değişiyor

ÇALIŞAN ANNELERE 510 EURO DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan ve 0-36 aylık (36. ay dahil) çocuğunun bakımı için eğitimli bakıcı çalıştıran annelerin desteklendiği projede, aylık destek tutarı 325 euro 510 euroya yükseltildi.

Toplam bütçesi yaklaşık 15,3 milyon euro olan projeyle her ay 3 bin 500’ü anne ve 3 bin 500’ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdamda kalması amaçlanıyor.

Yarı zamanlı çalışan annelerin de yararlanabildiği projeye başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

RAPORA DİKKAT!

Hamilelik istirahatinin başladığına dair rapor almaksızın istirahate ayrılan sigortalıya doğumun gerçekleştiği tarihe kadar olan süreye ait; istirahat raporu almasına rağmen hekimden çalışabileceğine dair rapor olmaksızın iş yerinde çalışan sigortalıya, çalıştığı süreye ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenmiyor.

DOĞUM ERKEN OLURSA YADA GECİKİRSE ÖDEMEDE NE DEĞİŞECEK?

Sigortalının erken ya da beklenenden geç doğum yapması halinde, doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek olan süreler sistem tarafından hesaplanıyor ve tekil gebelikte 112, çoğul gebelikte 126 gün olmak üzere, anlaşmalı bankaya sigortalının T.C kimlik numarasına tanımlanarak gönderiliyor.

Geç doğum olması durumunda, geçen süre için sistem tarafından otomatik olarak 'hastalık' raporu düzenleniyor. Bu süreye ait geçici iş göremezlik ödeneği sigortalıya ayrıca veriliyor.