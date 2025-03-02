Çalışan annelerle ilgili önemli gelişme! Bakan Işıkhan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çalışan annelerle ilgili önemli gelişme! Bakan Işıkhan duyurdu

Bebek sahibi olma düşüncesi içinde olan çalışan annelerle ilgili önemli gelişmeyi Bakan Işıkhan duyurdu. Işıkhan'ın açıklamasına göre, doğum izni süreleri arttırılacak.

Çalışan anneler bebek sahibi olduğunda pek çok zorluk yaşıyor. Anneler kısa süreli izin de kullanabilse babalar, izin alma ve eşlerine destek olma konusunda pek çok zorluk yaşıyor. Milyonlarca ebeveyni, bebek bekleyen ve isteyen çiftleri ilgilendiren haber Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda konuştu.

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Bakan Işıkhan, doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

DOĞUM İZNİ 16 HAFTA OLARAK UYGULANIYOR

Kadınlar için doğum izni, doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta olarak uygulanıyor.

Babalara verilen izin konusunda ise uygulama farklı. Memurlarda bu izin 10, işçilerde ise 5 gün.

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