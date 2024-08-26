Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir

Çalışan emeklilerin yanlış kodlu primler nedeni ile emekli maaşları kesilebiliyor.

Emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan milyonlarda emeklinin girilen yanlış meslek kodu nedeni ile maaşlarının kesilebileceği öğrenildi. Emekli olmasına karşın çalışanların işe girdikten sonra primleri işveren tarafından yatırılmaya devam ediyor. Ancak, işveren primleri ‘emekli çalışan’ olarak yatırmazsa bu hata emeklilerin emekli maaşlarının kesilmesine neden oluyor.

Türkiye çapında 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli maaşı alıyor.

Bu emeklilerin kayda değer bir bölümü ise çalışmaya devam ediyor. Eğer işveren bu çalışan emeklilerin SGK primleri yanlış bir kodla yatırılırsa bu hata emeklinin maaşının kesilmesine neden oluyor. Böyle bir durumla karşılayan emeklilere seslenen SGK Uzmanı Emin Yılmaz, neler yapılabileceğini anlattı.

EMEKLİ MAAŞINIZ ANINDA KESİLEBİLİR

Emekli olduktan sonra işe giren emeklilerin dikkat etmesi gereken bir ayrıntı var. İşveren çalışan için sigorta başvuru yaparken iki tane kod bulunuyor. Emekli olduktan sonra tekrar çalışanların 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi’nden girişinin yapılması zorunlu. Bunun yerine 01 kodlu Tüm Sigorta Kolları üzerinden kayıt gerçekleştirilirse emekli maaşınızın bir süre sonra kesileceği anlamına geliyor.

KÜÇÜK BİR HATA MAAŞINIZI KAYBETMENİZE OLABİLİR

Peki çalışan emekliler yanlış kod yüzünden maaşının kesilmesi halinde neler yapılabilir? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Sehven de olsa emekli çalışanların bu tür sıkıntılar yaşayabileceğini ifade ederek bu durumla karşılayan kişinin hemen sigorta işlemini yapan şirkete başvurarak, hatalı girişin düzeltilmesini istemesini önerdi.

Çalışan emekli işverenin gerekli düzeltmeyi yapmasının ardından bağlı bulunduğunuz SGK’ya giderek bu durumu bildirmesi gerekiyor. Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre kişinin SGK'ya giderek emekli aylığının bir kayba uğramadan ödenmesini talep etmesi gerekiyor. Bu işlemi yapan kişiler kesilen maaşının tamamını 20-25 gün gibi bir süre içerisinde alabiliyor.

Diğer yandan Yılmaz, Tüm Sigorta Kolları'nda yüzde 37,5, emekli çalışanda ise yüzde 32 prim kesildiğini hatırlatarak “Eylülden itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle bu orana yüzde 0,25 ekleme yapılacak” dedi.