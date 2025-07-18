Çalışan memur anneler için yeni karar. Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın memurlarda doğum iznine ilişkin olarak duyurduğu yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu gece yürürlüğe giren yönetmelikle, devlet memurlarının doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının usul ve esasları belirlendi.

Buna göre doğum yapan ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadın memurlar ile memur babalar, eşlerinin çalışmaması halinde çocuk ilköğretim çağının başlayacağı döneme kadar yarım zamanlı çalışabilecek. Düzenleme haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı olacak.