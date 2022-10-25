Kadın çalışanına şeftali emojisi gönderen müdüre rekor ceza

İngiltere'de bir yönetici, kadın çalışanına şeftali emojisi gönderdi. Mahkemeye giden olayda, yöneticinin gönderdiği emoji 'taciz' sayıldı. Yönetici, 420 bin sterlin ödemeye mahkum edildi.

İngiltere'nin Leeds şehrinde bir nakliye şirketindeki yönetici, evli bir kadın çalışanını şeftali emojisi göndererek taciz etti. Mahkeme, yöneticinin 420 bin sterlin ödemesine karar verdi.

The Times'ın haberine göre, ismi gizli kalmasına karar verilen kadın, "Başta yakın arkadaştık fakat daha sonra benimle aşk yaşamak istediğini söyledi ve bana şeftali emojileri attı" dedi.