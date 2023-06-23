Çalışanına son maaşını yağlı bozuk parayla ödedi. Patrona rekor ceza

ABD'de işçi patron tartışmasında ilginç bir olay yaşandı.

Bir otomobil tamircisi eski çalışanına son maaşı olan 915 doları 91 bin 500 adet yağlı bozuk parayla ödeyince olanlar oldu. İşçilerin fazla mesai ücretlerini vermeyen oto tamircisine açılan davanın sonucu belli oldu.

IndependentTurkce’de yer alan habere göre; Georgia Kuzey Bölgesi Mahkemesi, 13 Haziran'da aldığı kararla Autoworks LLC sahibi Miles Walker'ın, eski çalışanı Andreas Flaten'e ve diğer 8 işçiye yaklaşık 40 bin dolar ödemesi gerektiğine karar verdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, müfettişlerin fazla mesai ihlali yaptığını ve eski çalışanına hakaret ettiğini belirlediği Walker ve dükkânına karşı Aralık 2021'de dava açmıştı.

EVİN ÖNÜNE DÖKTÜĞÜ PARALARIN ÜZERİNE KÜFÜRLÜ NOT BIRAKMIŞ

Bakanlık tamirhane sahibinin, Flaten'e ödemesi gereken 915 dolarlık son maaşını, kendisini polise şikayet etmesine kızıp 91 bin 500 adet 1 centlik metal parayla verdiğini ve Flaten'in evinin önüne döktüğü paraların üzerine küfürlü not bıraktığını bildirmişti. Bozuk paraların motor yağına batırıldığı da tespit etti.

Yetkililer tamirhane sahibinin bu hareketiyle, maaşını alamadığı için şikayetçi olan eski çalışanına misilleme yaptığının ve Federal İş Yasası'nı çiğnediğinin altını çizmişti.

Yargıç Timothy C. Batten Sr, Walker'ın işçilere ödenmemiş maaşlar için 19 bin 967 dolar, zarar için de 19 bin 697 dolar vermesini istedi. Walker'ın, Flaten hakkında oto tamircinin internet sitesinden ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımları da kaldırması gerektiğini belirtti.

Çalışma Bakanlığı bölge avukatı Tremelle Howard, kararın maaş adaletsizliği, korkutma ve misilleme konularında işverenlere "açık bir mesaj" olduğunu belirtti ve şu sözleri söyledi:

Çalışanlar işyerinde taciz ya da tehdit edilmekten korkmamalı.

Walker'ın avukatları Cade Parian ve Ryan Farmer ise "Bu davranış, Miles Walker'ın iş insanı karakterini göstermiyor. Walker bu sorunu geride bırakıp işine geri dönmeyi dört gözle bekliyor" açıklamalarında bulundu.