Çalışanlar dikkat. Bir Pazartesi günü sırf bu yüzden ölebilirsiniz

Bilim insanlarının araştırmasından Pazartesi günlerinde kalp krizi geçirmenin oranının daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Çalışanlar dikkat. Bir Pazartesi günü sırf bu yüzden ölebilirsiniz

İrlanda’da, beş yıllık bir süre boyunca, ciddi bir kalp krizi geçirerek hastaneye başvuran 10.528 hastayı inceleyen bilim insanları, oranların pazartesi günleri yüzde 13 daha yüksek olduğunu bulduğu bildirildi.

Yapılan araştırmada, ölümcül kalp krizlerinin Pazartesi günleri meydana gelme olasılığının haftanın diğer günlerine göre daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Belfast Health and Social Care Trust’ta yapılan çalışmada, uzmanlar bunun vücudun doğal uyku-uyanıklık döngüsünün veya sirkadiyen ritminin hafta sonu insanların geç saatlere kadar dışarıda kalmalarından veya uzun saatler boyunca uyumalarından kaynaklandığını düşünüyorlar.

İnsanlar pazartesi sabahı her zamanki alarmlarına geri döndüklerinde, bu kalp krizlerini tetikleyebilecek daha yüksek düzeyde ilti aplanma ve stres hormonuna neden olabilir.

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur. Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

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