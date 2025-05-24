Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında detaylar ortaya çıktı

Çeşitli sağlık sorunları gerekçesiyle işten ayrılmak zorunda kalan vatandaşların kıdem tazminatı alabilmesi için bazı ön koşulları sağlaması gerekiyor.

Çalışanların kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı Hakkı da ortadan kalkıyor ancak sağlık sorunları gibi özel durumlar söz konusuysa belirli yasal şartların sağlanmazsa durumunda durum yeniden değerlendirilebiliyor.

Sağlık gerekçesiyle işten ayrılmak zorunda kalan bir çalışanın kıdem tazminatını hak kazanabilmesi için bazı yasal düzenlemeler ve uygulamalar bulunuyor.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın aktardığı bilgilerine göre; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca, yapılan işin işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturması durumunda işçi, kendi isteğiyle işten ayrılabilir ve bu durumda kıdem tazminatına hak kazanır.

HEYET RAPORU ZORUNLULUĞU

Ancak bu haktan yararlanabilmek için, işçinin sağlık durumunun yaptığı işle doğrudan bağlantılı olduğunun belgelenmesi gerekir. Bunun için:

*Hastalığa dair uzman doktorlardan oluşan sağlık kurulu (heyet) raporu alınmalıdır.

*Bu raporda, işin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle işçinin sağlığı ya da yaşamı açısından tehlike oluştuğu açıkça belirtilmelidir.

İŞVEREN İTİRAZ EDEBİLİR

İşveren, alınan heyet raporuna itiraz ederse konu mahkemeye taşınabilir. Mahkemeye taşınması durumunda,mahkeme, iş güvenliği konusunda uzman bilirkişiler eşliğinde yeni bir değerlendirme yapılmasını talep edebilir.Yeni rapor, işçinin rahatsızlığının iş yerindeki koşullarla ne ölçüde ilgili olduğunu tespit etmek üzere hazırlanır.

Mahkemenin uygun bulduğu bu rapor doğrultusunda kıdem tazminatına hükmedilebilir. Ancak yapılan iş ile sağlık sorunu arasında doğrudan bir bağ kurulamıyorsa, işçinin sağlık gerekçesi tek başına kıdem tazminatı hakkı doğurmaz. Örneğin, iş dışı nedenlerle gelişen bir kalp rahatsızlığı bu kapsamda değerlendirilmez.

