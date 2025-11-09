Isparta’da görev yapan bir kamu çalışanı, Kurban Bayramı tatilini yıllık izniyle birleştirdikten sonra, hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izninden düşüldüğünü fark edince itiraz etti. Talebine olumsuz yanıt alan çalışan, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşıdı.

KDK, başvuruyu inceleyerek kamu çalışanını haklı buldu ve bayram tatilinin hafta sonuna denk gelen günlerinin yıllık izinden düşülmemesi yönünde tavsiye kararı verdi.

BAKANLIK ‘MEVZUAT’ DEDİ AMA…

KDK’nin talebi üzerine bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın 1 Şubat 2023 tarihli görüş yazısına atıf yaparak, “Yıllık izin süresi içinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edildiğini, ancak ulusal bayram ve genel tatil günleri ile idari izinli sayılan günlerin dahil edilmediğini” belirtti.

Bakanlık, bu nedenle Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelen cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izin süresine dahil edildiğini, mesai günlerine denk gelen kısmın ise edilmediğini bildirdi.

KDK’DAN HOMOJENLİK UYARISI

KDK, değerlendirmesinde başvurucunun talebini haklı buldu ve kamu kurumlarında uygulama birliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kurum, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, bayram tatilinin hafta sonuna denk gelen günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi yönünde tavsiyede bulundu.

Ayrıca KDK, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne de genel bir tavsiye göndererek, “Genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi” yönünde çalışma yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, KDK’nın tavsiyesine cevaben gönderdiği yazıda, kararın “bu konuda yapılacak çalışmalar sırasında değerlendirileceğini” bildirdi.

TATİL GÜNLERİ HESABI SİLBAŞTAN

Devlet memurlarına tanınan yıllık izin, hafta sonu tatili ve genel tatillerin bu hakkın ayrılmaz bir parçası olduğu ve daraltıcı şekilde yorumlanmaması gerektiği vurgulanan kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"- Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca edindikleri çalışma yükümlülükleri karşılığında dinlenme hakkı olarak kullandıkları bir süredir.

- Kurban Bayramı gibi genel tatiller ise çalışılmayan ve kanunla tatil ilan edilen günlerdir. Genel tatil olan gün için yıllık izin kullanılması, çalışanın açıkça aleyhine bir durum yaratarak, Anayasa ve 657 sayılı Kanun kapsamında güvence altına alınan dinlenme ve izin hakkı daraltılmış olacaktır.

- Yıllık izin tarihleri içerisinde kalan ve cumartesi-pazar günlerine denk gelen bayram günleri 2429 sayılı Kanun'a göre genel tatil günü niteliği taşıdığından yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması için genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması kanaat ve sonucuna varılmıştır."