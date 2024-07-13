Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı açıklamasından sonra, en düşük emekli maaşlarının bir kısmının da kök maaş sebebiyle enflasyon farkıyla zam alamaması emekliler tarafından tepkiyle karşılandı. Düşük kalan emekli maaşlarına zam konusunda refah payı ve en düşük emekli maaşlarına seyyanen artış ise kulislerde konuşulmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret zamlarını baz alan özel sektörde de ara zam beklentisi gündemdeki yerini koruyor.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 49'U ÇALIŞANLARINA ARA ZAM YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR

Endeavor Türkiye ve Melon ortaklığıyla düzenlenen 'Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Trend Raporu'nun 2024 yılının ilk yarısına yönelik sonuçları duyuruldu. Buna göre, teknoloji şirketlerinin yüzde 49'u çalışanlarına ara zam yapmayı düşünüyor.

Diğer şirketlerin 3'te biri kadarı ise zam kararı vermezken, ara zam yapmayacağını duyuran şirketlerin oranı ise yüzde 18 seviyesinde kaldı.

Teknoloji sektöründe ağırlıklı olarak döviz üzerinden alınan maaşlar enflasyona karşı çok yüksek değerler kaybederken hazırlanan raporda araştırmaya katılan teknoloji şirketlerinden her 5'inden 1'inin ücret artışlarında döviz baz aldığı belirtildi.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 18'i kadarı görev verdiği çalışanlara döviz bazlı ödeme yapmayı sürdürürken enflasyondaki artışın döviz kurunu geçmesiyle beraber çalışanlarda ücret artış beklentisi bir hayli artıyor.

Melon'dan Sure Köse Ulutaş rapora yönelik yapılan değerlendirmede, bu yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 25 seviyesinde olmasının, şirketlerin ücret politikalarını tekrardan gözden geçirmelerine sebebiyet verdiği, oluşan bu belirsizlik ortamında, çalışanların beklentilerinin de yükseldiğine dikkat çekilerek, işverenlerin durumunun daha zor hale geldiği vurgulandı.

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen de konuyla ilgili gerçekleştirdiği değerlendirmede, Melon ile bu çalışmayı altıncı defa yürüttüklerini, ve son altı sene içerisinde tüm dünyada yaşam ve çalışma şekilleri başta olmak üzere, global ve yerel ekonomik konjunktür büyük ölçüde değişimler geçirdiğini, geriye dönüp bakıldığında ise belki de bu kadar fazla değişimi yakın tarihte görmediklerini, kur değişimleri nedeniyle sıklıkla değişmek zorunda kalan ücret artışlarının, beyin göçü nedeniyle elde tutulması zorlaşan insan kaynağının Startup’ların yatırım süreçlerinde duraksamalar gibi dertlerin yaşandığını ifade etti.