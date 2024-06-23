Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi

Yılın ilk yarısından enflasyon oranları artmaya devam ederken maaşlar da eriyor. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ara zam planının olmadığı açıklanmıştı. Şimdi ise gözler ücretlerde yaşanan kaybın telafi edilip edilmeyeceğine çevrildi.
Yüksek enflasyondan en çok nasibini alan kesim olan ücretli çalışanların umudu temmuz ayında maaşlara ara zam yapılmasıydı. Fakat durum pek iç açıcı değil.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, hükümet asgari ücrete ara zamma sıcak bakmazken, özel sektör ise zam konusunda fikir ayrılığı yaşadı.
Buna göre, her üç şirketten sadece biri çalışanlarına ara zam yapmayı düşünüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı verilere göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,4; yıllık bazda yüzde 75,5 oranında artış gösterdi.
Verilere göre ilk beş aylık enflasyon 22,72 olarak gerçekleşti.
Beş aylık enflasyon İTO hesaplamasına göre yüzde 25,4; Türk-iş hesaplamasına göre ise yüzde 31,4 düzeyinde seyrediyor.