Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi

Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi
Kaynak: Haber Merkezi

Artan enflasyon oranlarına rağmen asgari ücrete ara zam planının olmadığı açıklanmıştı. Yapılan açıklama sonrası gözler özel sektöre çevrildi. Özel sektörde ücretli çalışanlara ara zam yapılacak mı? İşte detaylar…

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Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi 1

Yılın ilk yarısından enflasyon oranları artmaya devam ederken maaşlar da eriyor. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ara zam planının olmadığı açıklanmıştı. Şimdi ise gözler ücretlerde yaşanan kaybın telafi edilip edilmeyeceğine çevrildi.

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Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi 2

Yüksek enflasyondan en çok nasibini alan kesim olan ücretli çalışanların umudu temmuz ayında maaşlara ara zam yapılmasıydı. Fakat durum pek iç açıcı değil.

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Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi 3

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, hükümet asgari ücrete ara zamma sıcak bakmazken, özel sektör ise zam konusunda fikir ayrılığı yaşadı.

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Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi 4

Buna göre, her üç şirketten sadece biri çalışanlarına ara zam yapmayı düşünüyor.

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Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi 5

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı verilere göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,4; yıllık bazda yüzde 75,5 oranında artış gösterdi.

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Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi 6

Verilere göre ilk beş aylık enflasyon 22,72 olarak gerçekleşti.

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Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi 7

Beş aylık enflasyon İTO hesaplamasına göre yüzde 25,4; Türk-iş hesaplamasına göre ise yüzde 31,4 düzeyinde seyrediyor.

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