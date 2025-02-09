Çalışanları yakından ilgilendiren detay! Bu şartlarda işten ayrılınca da tazminat alabiliyorsunuz

İşverenin iş akdine son vermesi, mücbir sebepler ya da emeklilik gibi durumlarda alınan kıdem tazminatı, iş kanunda yapılan değişiklerle işçi lehine birçok durumda da alınabiliyor.

Buna karşın İş Kanunu'nda yapılan değişiklikler, çalışanların farklı senaryolarda da kıdem tazminatı almasına olanak sağlıyor.

Örneğin bir iş yerinde 10 yıldır görev yapan çalışan, işten çıkarılması halinde son aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden 10 katı değerinde bir tazminat alma hakkı kazanır.

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Uzun süreli çalışanlar için büyük bir meblağ olan kıdem tazminatı, milyonlarca çalışan ve işverenin karşı karşıya gelmesine neden olmakta.

İŞ DEĞİŞTİRMENİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Türkiye'de düzenlenen anketlerin büyük bölümü, milyonlarca vatandaşın mevcut işinde mutlu olmadığını gözler önüne seriyor. Araştırmalar, çok sayıda çalışanın ise iş değiştirmeyi düşünmesine rağmen kıdem tazminatını yakmamak için mutsuz olduğu yerde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor.

Ancak Türkiye'de son yıllarda İş Kanunu'nun büyük ölçekli değişikliklere uğraması, üzerinden yıllar geçmiş olsa dahi ihlal durumlarında çalışana istifa ve tazminattan eksiksiz faydalanma hakkı sunuyor.

Siz de çalışma hayatınız boyunca aşağıdaki durumlardan birine maruz kaldıysanız, bulunduğunuz şirketten istifa etme ve kıdem tazminatınızı eksiksiz alma hakkına sahipsiniz.

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O ŞARTLAR ŞU ŞEKİLDE:

- Maaşınız zamanında yatmamışsa

- Fazla mesai ücretlerin geç ya da eksik ödeniyorsa

- İşyerinde bir üst kademedeki kişi tarafından baskıya / mobbinge maruz kalıyorsan

- Maaşın bir kısmı hesabına, bir kısmı ise (prim adıyla) elden veriliyorsa

- Yıllık izin ya da resmi tatiller olmak üzere izin hakların kullandırılmıyorsa

SAĞLIK GEREKÇESİYLE İŞTEN AYRILMA

Bu maddelerin dışında, tıpkı askere gidecek kişinin eksiksiz tazminat alabilmesi gibi, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek işten ayrılan kişi de kıdem tazminatına hak kazanmakta.