Çalışanların maaşından her ay kesinti yapılacak! Teklif Meclis'e sunulmaya hazırlanıyor

Türkiye'de uzun bir süredir tartışılan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.

Öte yandan kamuoyunda 'emeklilikte ikinci maaş fırsatı' olarak adlandırılan yeni proje uzmanlardan büyük tepki topluyor.

Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda yeni düzenlemeye tepki gösterdi.

Çelik yaptığı paylaşımda, "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kıdem tazminatına çökme planıdır" ifadelerini kullandı.

HER AY MAAŞLARDAN ZORUNLU KESİNTİ YAPILACAK

Şu an uygulanmakta olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile birçok açıdan benzerlik taşıyan TES, tüm çalışanlar için zorunlu tutulacak.

Tüm özel sektör çalışanlarının dahil edileceği uygulamada 'Karma TES' ve 'İsteğe bağlı TES' olarak iki farklı kategori sunulacak. Meclis'e sunulması hazırlanan taslak düzenlemede, tüm çalışanların brüt maaşlarından her ay yüzde 3 kesinti yapılması, aynı oranda işverenin de ödeme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Söz konusu kesintilere ek olarak, devlet katkısının da eklenmesiyle birlikte çalışanlara emekliliklerinde 'ikinci bir maaş alma' hakkı sağlanması planlanıyor.

İSTEYEN TOPLU ÖDEME İSTEYEN AYLIK OLARAK ALACAK

Sistemden ödeme alabilmek için en az 10 yıl katılım zorunlu tutulacak.

Uygulanacak sistemde çalışanlar için 55 yaşında emeklilik hakkı sunulacak. Yıl ve yaş şartının sağlanması halinde çalışanlar, arzu ederlerse sistemde biriken paralarını toplu şekilde alabilecek. İstenilmesi halinde ise ödemeler, maaş gibi belirli tutarda aydan aya yatırılacak.

Öte yandan düzenlemeye çalışan kesiminden büyük tepki gösterilmekte. Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan milyonlar, rızaları dışında maaşlarından kesinti yapılması halinde daha büyük bir geçim sıkıntısı yaşayabileceklerini belirtiyor.