Çalışanların onlarca derdi bulunurken Çalışma Bakanı yerel seçim için çalışmaya başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Yavaş yavaş 5-6 ayımız kaldı yaklaşık olarak. 2024 yerel seçiminde inşallah sizin gayretinizle bu süreci başarıyla ve zaferle tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımıza karşı bir vefa borcumuz var. Tüm şehirlerimiz, ilçe belediyeleri hepsini alacağız inşallah bu süreç içerisinde” dedi.



Ziyaretlerde bulunmak Kocaeli'ye giden Işıkhan, ilk olarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Bakan Işıkhan, ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldikten sonra AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Yerel seçimlere az bir vakit kaldığını belirten Bakan Işıkhan, “Yavaş yavaş 5-6 ayımız kaldı yaklaşık olarak. 2024 yerel seçiminde inşallah sizin gayretinizle bu süreci başarıyla ve zaferle tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımıza karşı bir vefa borcumuz var. Kocaeli bunu hep en iyi şekilde yaptı. Allah utandırmasın. Daha da iyi olacak inşallah. Tüm şehirlerimiz, ilçe belediyeleri hepsini alacağız inşallah bu süreç içerisinde. Hep birlikte çalışarak tekrar bu başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Biraz yorulduk. Sizler de çok yoruldunuz, çünkü 28 Mayıs ötesinde inanılmaz bir zaferle çıktık ama son bir gayretle Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşabilmemiz için de son bir çabaya ihtiyacımız var." dedi.



Toplum yararına programların kendileri için çok önemli olduğunu belirten Bakan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bakanlığımızın ilgi alanına giren TYP konusunda da biz Kocaeli’mizi destekleyeceğiz. Seçim zamanı öncesinde de belediyelerimizi ve valiliklerimizi TYP kontenjanları konusunda da destek vereceğiz. TYP programları bizim için çok önemli. Bunun ötesinde istihdam konusu, bakanlığımızın ve benim sorumluluğumda olduğu için de özellikle yatırımcıların, yatırımlarını daha da büyüterek, Türkiye ekonomisinde Kocaeli'nin payını arttırarak bu noktada istihdam ihtiyaçları neyse, iş başı eğitim programlarından tutun yaptığımız teşviklere kadar devletimizin o kadar destekleri ve teşvikleri söz konusu ki burada ben başlasam anlatmaya 2 saatten aşağıya bitiremeyiz bunları. Nedir burada? Devlet yanımızda, sosyal devlet yanımızda. Bizden beklenen ise genç kardeşlerimiz başta olmak üzere istihdama girmek. İstihdama, üretime girdiğimiz anda da inşallah birey olarak böyle, ondan sonra toplum olarak ve ülke olarak da dünya ekonomisinde çok iyi bir noktaya geleceğimizi ben düşünüyorum.”