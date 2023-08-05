Çalışanların onlarca derdi bulunurken Çalışma Bakanı yerel seçim için çalışmaya başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Işıkhan yerel seçimle ilgili konuştu. Işıkhan, “Cumhurbaşkanımıza karşı bir vefa borcumuz var. Tüm şehirlerimiz, ilçe belediyeleri hepsini alacağız inşallah bu süreç içerisinde” dedi. Bakan Işıkhan'ın çalışanların çok sayıda sorunu olmasına rağmen yerel seçimle ilgili konuşması dikkat çekti.

Çalışanların onlarca derdi bulunurken Çalışma Bakanı yerel seçim için çalışmaya başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Yavaş yavaş 5-6 ayımız kaldı yaklaşık olarak. 2024 yerel seçiminde inşallah sizin gayretinizle bu süreci başarıyla ve zaferle tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımıza karşı bir vefa borcumuz var. Tüm şehirlerimiz, ilçe belediyeleri hepsini alacağız inşallah bu süreç içerisinde” dedi.

Ziyaretlerde bulunmak Kocaeli'ye giden Işıkhan, ilk olarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Bakan Işıkhan, ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldikten sonra AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Yerel seçimlere az bir vakit kaldığını belirten Bakan Işıkhan, “Yavaş yavaş 5-6 ayımız kaldı yaklaşık olarak. 2024 yerel seçiminde inşallah sizin gayretinizle bu süreci başarıyla ve zaferle tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımıza karşı bir vefa borcumuz var. Kocaeli bunu hep en iyi şekilde yaptı. Allah utandırmasın. Daha da iyi olacak inşallah. Tüm şehirlerimiz, ilçe belediyeleri hepsini alacağız inşallah bu süreç içerisinde. Hep birlikte çalışarak tekrar bu başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Biraz yorulduk. Sizler de çok yoruldunuz, çünkü 28 Mayıs ötesinde inanılmaz bir zaferle çıktık ama son bir gayretle Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşabilmemiz için de son bir çabaya ihtiyacımız var." dedi.

Toplum yararına programların kendileri için çok önemli olduğunu belirten Bakan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bakanlığımızın ilgi alanına giren TYP konusunda da biz Kocaeli’mizi destekleyeceğiz. Seçim zamanı öncesinde de belediyelerimizi ve valiliklerimizi TYP kontenjanları konusunda da destek vereceğiz. TYP programları bizim için çok önemli. Bunun ötesinde istihdam konusu, bakanlığımızın ve benim sorumluluğumda olduğu için de özellikle yatırımcıların, yatırımlarını daha da büyüterek, Türkiye ekonomisinde Kocaeli'nin payını arttırarak bu noktada istihdam ihtiyaçları neyse, iş başı eğitim programlarından tutun yaptığımız teşviklere kadar devletimizin o kadar destekleri ve teşvikleri söz konusu ki burada ben başlasam anlatmaya 2 saatten aşağıya bitiremeyiz bunları. Nedir burada? Devlet yanımızda, sosyal devlet yanımızda. Bizden beklenen ise genç kardeşlerimiz başta olmak üzere istihdama girmek. İstihdama, üretime girdiğimiz anda da inşallah birey olarak böyle, ondan sonra toplum olarak ve ülke olarak da dünya ekonomisinde çok iyi bir noktaya geleceğimizi ben düşünüyorum.”

Öne Çıkanlar
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Son Haberler
Rüyada künefe görmek ne demek? Rüyada künefe görmenin anlamı nedir? Keşfet
Rüyada künefe görmek ne demek? Rüyada künefe görmenin anlamı nedir?
Chelsea'ye Brighton'dan transfer Spor
Chelsea'ye Brighton'dan transfer
Akbelen’den sonra Türkiye’nin en iyi doğal fıstık çamı ormanını da katledecekler Yaşam
Akbelen’den sonra Türkiye’nin en iyi doğal fıstık çamı ormanını da katledecekler
Sarıyer’de yol çöken sokakta 2 bina mühürlendi Yaşam
Sarıyer’de yol çöken sokakta 2 bina mühürlendi
Haluk Levent'in paylaşımı yürekleri dağladı. Vefa böyle bir şey Magazin
Haluk Levent'in paylaşımı yürekleri dağladı. Vefa böyle bir şey
Erken emeklilik için askerlik ve doğum borçlanmasında dikkat çeken detay Memur ve Emekli
Erken emeklilik için askerlik ve doğum borçlanmasında dikkat çeken detay
Kentte hortumla yıkama yasaklandı. Sıra halı fabrikalarında Güncel
Kentte hortumla yıkama yasaklandı. Sıra halı fabrikalarında