Çalışanların psikoloğa gitme oranları alarm veriyor! Uzmanlar uyarıyor

Son yıllarda dünya çapında işyerlerinde psikolojik sağlık sorunlarının arttığına dair endişe verici veriler ortaya çıkıyor. Çalışanlar, iş hayatının getirdiği yoğun stres, baskılar ve belirsizlikler nedeniyle daha fazla psikolojik destek arayışına giriyor. Çalışma hayatındaki bu psikolojik baskılar, depresyon, anksiyete, tükenmişlik sendromu ve stres gibi ciddi ruhsal sağlık sorunlarını tetikliyor.

Dünyanın dört bir yanında yapılan araştırmalar, iş yerindeki stresin ve psikolojik sağlık sorunlarının her geçen yıl arttığını gösteriyor. Örneğin, Amerika Psikologlar Derneği (APA) tarafından yapılan bir araştırma, çalışanların yaklaşık %60'ının iş hayatındaki stres nedeniyle ruhsal sağlık sorunları yaşadığını ortaya koyuyor. Aynı şekilde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işyeri stresinin dünya çapında önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini ve bu durumun, çalışanların verimliliğini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Çalışma hayatındaki bu psikolojik sorunlar, yalnızca bireysel sağlığı tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda işyerinde verimlilik kaybına, iş kazalarına ve daha yüksek iş gücü devrimine yol açıyor.

Psikolog ve stres yönetimi uzmanı,Dr. Sarah Johnson, "İşyerindeki stres faktörlerinin, çalışanların ruhsal sağlığını hızla etkileyebileceğini görüyoruz. Uzun saatler, aşırı yüklenme ve belirsizlik, tükenmişlik sendromuna ve depresyona yol açabilir. Bu durum, çalışanların psikoloğa başvurma oranlarını artırıyor" dedi.

İşyerinde yaşanan psikolojik sorunların temel nedenlerinden biri, artan iş yükü ve işyeri baskıları.

Çalışanlar, daha fazla iş yükü, sıkı teslim tarihlerine uyma zorunluluğu ve aşırı rekabet gibi faktörlerle karşı karşıya kalmakta. Bu baskılar, hem fiziksel hem de psikolojik sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.

Psikiyatrist Dr. Jennifer Lee, "Çalışanlar, işyerinde uzun süreli stresle başa çıkmakta zorlanabiliyorlar. Bu da tükenmişlik sendromu, depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor" şeklinde açıklama yaptı.

Ayrıca, işyerindeki belirsizlikler ve ekonomik zorluklar da çalışanların psikolojik sağlıklarını olumsuz etkileyen önemli faktörlerden biri. Pandemi sonrası dönemde birçok çalışan, iş güvencesizliği, işsizlik korkusu ve ekonomik kriz nedeniyle ruhsal sıkıntılar yaşamakta. Bu da psikoloğa başvurmayı daha yaygın hale getiren bir başka etken.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çalışanların ruhsal sağlıkları konusunda daha fazla destek aradığını gösteriyor. Büyük Britanya'da yapılan bir araştırma, işyeri psikolojik destek hizmetlerine başvuran çalışan sayısının son beş yılda %30 oranında arttığını ortaya koyuyor. Amerika Psikologlar Derneği (APA) tarafından yayınlanan bir rapor ise, 2021 yılında işyerinde ruhsal sağlık desteği talep edenlerin oranının 2015 yılına göre %50 arttığını gösteriyor.

Çalışanların psikolojik destek arayışları, genellikle stres, depresyon, kaygı, tükenmişlik sendromu ve işyeri ilişkileri gibi sorunlarla bağlantılı.

Klinik psikolog Dr. Emily Harris, "İşyerindeki uzun saatler, düşük motivasyon ve yetersiz destek gibi faktörler, çalışanların ruhsal sağlıklarını ciddi şekilde etkileyebilir. Çalışanlar daha önce olduğu gibi, psikolojik sorunları gizlemek yerine artık profesyonel destek almayı tercih ediyor" dedi.

Çalışanların psikolojik sağlığını desteklemek, işyerindeki verimliliği artırmak ve çalışan memnuniyetini sağlamak için kritik bir öneme sahip.

Uzmanlar, işverenlerin çalışanlarının ruhsal sağlıklarına önem vermesi gerektiğini vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işyerlerinde ruhsal sağlık hizmetlerinin sunulmasını ve çalışanların stresle başa çıkabilmesi için desteklenmesini önerdi.

İşyerinde psikolojik sağlık desteği sağlamak, yalnızca çalışanların sağlığını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda işyerindeki genel atmosferi de olumlu yönde etkiler.

Araştırmalar, psikolojik destek alan çalışanların daha az stres yaşadığını, daha yüksek verimlilik gösterdiğini ve işyeri memnuniyetlerinin arttığını gösterdi.

İşyerindeki stres, çalışanların sağlığını tehdit eden önemli bir faktör.

Çalışanların psikoloğa gitme oranlarındaki artış, bu sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Psikolojik sağlık, işyerindeki verimlilik ve genel atmosferin iyileştirilmesi için çok önemli bir faktör.

İşverenlerin, çalışanların psikolojik sağlığını önemseyerek, işyerlerinde stres yönetimi ve psikolojik destek hizmetleri sunmaları, hem çalışanlar hem de işletmeler için faydalı olacağı bildirildi.