Çalışanlarına 29 maaş ikramiye vermişti! İşçiler ödülü karşılıksız bırakmadı

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Çalışanlarına 29 maaş ikramiye vermişti! İşçiler ödülü karşılıksız bırakmadı

Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Otomotiv'in sahibi Ahmet Yüce, çalışanlarına 29 maaş ikramiye vermesiyle büyük takdir toplamıştı. Yüce’nin gösterdiği ilgiyi karşılıksız bırakmayan çalışanlar ise rekora imza attı.

Geçtiğimiz yıl, Skoda’nın Türkiye distribütörü Ahmet Yüce’nin tüm çalışanlarına 29 maaş ikramiye vermesi Türkiye’de gündem olmuştu. 2022 yılında da benzer bir adım atan Yüce, çalışanlarına 25 maaş tutarında ikramiye dağıtmış ve bu konuda, "Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim” demişti.

ÇALIŞANLARDAN REKORLA KARŞILIK

Ahmet Yüce’nin çalışanlarına gösterdiği bu destek, karşılığını şirket başarısıyla buldu. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Yüce Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Skoda markası, tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştı. Türkiye’deki yıllık satışlar 40 bini aşarken, markanın en çok tercih edilen modeli Octavia oldu. Öte yandan, Super B modeli lüks segmentte yeni bir trend oluşturdu.

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YÜZDE 3.8 BÜYÜME

Son yıllarda büyük bir ivme yakalayarak büyümesini sürdüren Yüce Otomotiv, 2024 yılını yüzde 3,8’lik bir büyümeyle tamamladı. Şirketin başarılarını sık sık çalışanlarına atfeden Ahmet Yüce, gündeme gelen ikramiye haberleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çalışanlarımız bizim her şeyimiz, ailemiz. Başarımızın altında çalışanlarımızın emekleri var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir karar aldık”

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