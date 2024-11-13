Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması, Rakam yerine temenni geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonuna 2025 yılı bütçesini sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücret konusunda konuştu.

Asgari ücreti reel olarak yüzde 254 oranında artırdıklarını ifade eden Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada temennide bulundu. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını hatırlatan Işıkhan "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” şeklindeki konuşarak, temennide bulundu. Ancak 2024'te yapılan tek zamla asgari ücreti enflasyonun yediği de bir gerçek olarak ortada.

KALICI REFAH

SGK emeklilerine 2024 yılının ocak ayında yüzde 49,25 zam yapıldığını hatırlatan Vedat Işıkhan, çalışanları enflasyona karşı korumak ve refaha kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi. Işıkhan, en düşük emekli maaşının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

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RAKAM YOK TEMENNİ VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 2025 yılı asgari ücret açıklamasında rakam yerine temennide bulunması dikkat çekti. Açıklamasında rakam telaffuz etmeyen Vedat Işıkhan, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuşması dikkat çekti

YENİ İŞ KANUNU

Komisyonda yaptığı konuşmada yeni iş kanunu hazırlıkları için çalışma yürüttüklerin söyleyen Vedat Işıkhan, “Bu kanun tasarımı sürecinde, çalışma hayatının tüm paydaşlarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, işveren ve işçi hakları arasında adil bir denge kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.