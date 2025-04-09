Çalışma hayatı 17 yılı geçmeyenlere kötü haberi verdi! Ünlü ekonomi yazarı köşesinde açıkladı...

Milyonlarca çalışan ilerleyen vakitlerde emeklilik hakkına kavuşuyor. Ancak en düşük emekli aylığının asgari ücretin ve açlık sınırının altından olmasından dolayı geçim sorunu yaşayan emekliler, çözümü ek işte çalışmakta buluyor. Ancak 2008 yılı sonrası sigorta girişi olanlar emekli olup da çalışmaya devam ettiklerinde, hem emekli maaşı hem de çalıştığı işyerinden maaş alamayacak.. Ünlü ekonomist Noyan Doğan acı gerçeği okuyucusuna duyurdu.

İKİ MAAŞ ALAMAYACAK

Ünlü ekonomi yazarı Noyan Doğan, köşe yazısında bir okuyucudan gelen soruları yanıtladı. Doğan’a “1987 doğumluyum, 2009 yılının Ağustos ayında ilk kez sigortalı olarak bir otomotiv şirketinde işe başladım. Halen aynı işyerinde çalışıyorum. Birinci sorum, ne zaman emekli olabiliyorum? emekli olduğumda çalışmaya devam edemeyeceğim konuşuluyor. Bugün emekliler çalışıyor ve emekli aylığı alırken çalıştığı şirketten de maaş alabiliyor. Ben emekli olduğumda neden iki maaş alamayacağım? Bu söylenenler yanlış bilgi mi?” sorusunu okuyucu iletti.

DOĞAN: HEM EMEKLİ MAAŞI HEM DE ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN MAAŞ ALAMAYACAK

Doğan, izleyiciden gelen soruya 2008 tarihinde çıkan yasa ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltildiğini ve prim gün sayısı işçi statüsünde çalışanlar için 7200 güne çıkartıldığını hatırlattı. Doğan, şunları söyledi:

“1 Ekim 2008 tarihten sonra ilk kez sigortalı olanlar, emeklilikleri gelip de emekli maaşları bağlandıklarında, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışamayacaklar. Çalışmaları halinde emekli maaşları kesilecek. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar emekli olup da çalışmaya devam ettiklerinde, hem emekli maaşı hem de çalıştığı işyerinden maaş alamayacak. Sizin durumunuzda 38 yıl sonra emekli olduğunuzda ya çalışmayıp sadece emekli maaşı alacaksınız ya da çalışıp sadece çalıştığınız işyerinden maaş alacaksınız”