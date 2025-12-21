Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde çalışma süresinin en yüksek olduğu ülkeler arasında; 45.7 saat ile Kolombiya’dan sonra ikinci. Vatandaşların istediği 4 gün çalışma sistemi, “32 saat çalışma 3 gün izin” bir süre önce Kanada, Avustralya, Belçika, İngiltere ve Almanya’da denendi. 1 Temmuz’dan beri Polonya’da da deneniyor.

Natura Dergisinde Ağustos ayında (2025) yayımladığı geniş çaplı araştırmaya göre, 4 günlük mesai, çalışan sağlığında fiziksel ve mental iyileşmeler yaratırken, şirketlerin de üretkenlik ve karlılıklarını arttı. Sıra Türkiye'de mi?

TBMM Dilekçe Komisyonu'na 27 bin 530 dilekçeyle çeşitli başvurular yapıldı. Komisyonun 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na ait son karar cetvelinden derlenen bilgilere göre, başvurular arasında çalışma hayatı, çevre ve tüketici güvenliğine kadar birçok yasal düzenleme talebi var.

4 gün çalışma, doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya çıkarılması ve ebeveynlere uzaktan çalışma hakkı öne çıkan talepler arasında... İlgili taleplerin hayata geçebilmesi için ise yasal düzenleme gerekiyor. Konu Meclis'te.

4 GÜN ÇALIŞMA VE UZAKTAN ÇALIŞMA

Çalışma hayatına ilişkin başvurularda haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesi, çalışan kadınların çalışma saatlerinin kısaltılması, çocuklar 5 yaşına gelene kadar ebeveynlerden birinin uzaktan çalışabilmesine imkan tanınması ve doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya çıkarılması gibi düzenlemelerin yapılması talep edildi.

Bazı dilekçelerde de, 2025 yılı içinde doğum yapan annelerin de yapılacak düzenlemelerden yararlanması talep edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz daha önce de gündeme gelen '4 gün çalışma' modeliyle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’de kayıt altındaki en uzun çalışma saati 45 saat. Bir de kayıtdışı var. Dolayısıyla bakanlıklar nezdinde çalışmalar yapılıyor olsa da uygulanması, yasa ile güvence altına alınsa bile oturtulması zor bir sistem. Çoğu işverenin ayak direyeceğini düşünüyorum.” ifadeleriyle sistemin Türkiye'ye yerleşmesinin zor olacağını dile getirmişti.

Öte yandan, vatandaşlar sosyal medyada sık sık yetkililere 'esnek çalışma modelleri' üzerindeki beklentilerini dile getiriyor.