Vedat Işıkhan emeklilikte maaş farkı için açıklama yaptı. Mesai saatleri kısalacak mı sorusunu da yanıtladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Vedat Işıkhan emeklilikte maaş farkı için açıklama yaptı. Mesai saatleri kısalacak mı sorusunu da yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında bir süredir özellikle memurlar arasında konuşulan çalışma saatlerinin kısaltılmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu an için böyle bir çalışmanın olmadığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz." dedi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

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