Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında

Uluslararası Çalışma Örgütü bir rapor yayınlayarak en uzun çalışma saatlerinin olduğu ülkeleri açıkladı.
Listenin birinci sırasını Birleşik Arap Emirlikleri kaptı. Burada işçiler haftada 50.9 saat çalışıyor.
İkinci sırasında Çin, üçüncü sırada ise Hindistan bulunuyor.
Hindistan'da ortalama işçiler 46.7 saat çalışıyor. Çin’de ise işçiler haftalık 46.1 saat çalışıyor.
Dördüncü sırayı ise Türkiye kaptı. Türkiye’de ücretli kesimdeki işçiler haftada 43.3 saat çalışıyor.
Türkiye’de fazla mesai yapanların oranı, AB ortalamasını ise neredeyse 4’e katlıyor.
Dolayısıyla Türkiye’de ortalama 4 çalışandan biri uzun mesailer yapmak zorunda kalıyor.
Yunanistan’da işçiler ortalama 39.7 saat, Almanya’da 34.7 saat çalışıyor.
ABD’de ise işçiler 38 saat çalışırken Hollanda’da ise ortalama 31.6 saat çalışıyor.
Türkiye listedeki yeri yine şaşırtmadı. Asgari ücretli çok çalışmasına rağmen az maaş alıyor.
Asgari ücretlinin aylık cebine giren maaş zamlardan mum olup eriyor.