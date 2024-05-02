Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında

Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin en uzun çalışma saatlerinin olduğu ülkeler sıralaması arasındaki yeri yine şaşırtmadı.
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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 1

Uluslararası Çalışma Örgütü bir rapor yayınlayarak en uzun çalışma saatlerinin olduğu ülkeleri açıkladı.

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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 2

Listenin birinci sırasını Birleşik Arap Emirlikleri kaptı. Burada işçiler haftada 50.9 saat çalışıyor.

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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 3

İkinci sırasında Çin, üçüncü sırada ise Hindistan bulunuyor.

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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 4

Hindistan'da ortalama işçiler 46.7 saat çalışıyor. Çin’de ise işçiler haftalık 46.1 saat çalışıyor.

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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 5

Dördüncü sırayı ise Türkiye kaptı. Türkiye’de ücretli kesimdeki işçiler haftada 43.3 saat çalışıyor.

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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 6

Türkiye’de fazla mesai yapanların oranı, AB ortalamasını ise neredeyse 4’e katlıyor.

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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 7

Dolayısıyla Türkiye’de ortalama 4 çalışandan biri uzun mesailer yapmak zorunda kalıyor.

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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 8

Yunanistan’da işçiler ortalama 39.7 saat, Almanya’da 34.7 saat çalışıyor.

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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 9

ABD’de ise işçiler 38 saat çalışırken Hollanda’da ise ortalama 31.6 saat çalışıyor.

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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 10

Türkiye listedeki yeri yine şaşırtmadı. Asgari ücretli çok çalışmasına rağmen az maaş alıyor.

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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 11

Asgari ücretlinin aylık cebine giren maaş zamlardan mum olup eriyor.

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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 12
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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 13
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Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırasında 14
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