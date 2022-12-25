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  • Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı

Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 ay önce çalışmalarını tamamladıklarını söylediği taşeron işçi sorunuyla ilgili soruya “Gündemimizde taşeron işçi değil, geçici işçiler sorunu var” diye cevap verdi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 12:25
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı

Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilere de kapıyı kapattı.

Taşeron işçilerin sorunuyla ilgili bir çalışmaları olmadığını belirten Bilgin, “Şu an da onlarla ilgili bir çalışma yapmadık. Önümdeki dosyalarda yok. Bir çalışma sıralamamız vardı. Sıralama; sözleşmeli personeldi, asgari ücretti, EYT’ydi, ondan sonraki konumuz geçici işçiler sorunu” dedi.

“ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI” DEMİŞTİ
Bilgin ekim ayında yaptığı açıklamada ise, “90 bin civarında işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu geçmesi, kadro verilmesi, işçi kadrosu verilmesi çalışmalarını tamamladık” ifadelerini kullanmıştı.

“2 AY ÖNCE NEDEN UMUT VERDİ O ZAMAN”
Bakanın 2 ay önceki açıklamalarıyla umutlandıklarını ifade eden kadro bekleyen taşeronlar, “2 ayda ne değişti anlam veremedik. Tek bir cümlesiyle bütün umutlarımızı, hayallerimizi yıktı geçti. Madem böyle bir çalışmaları yoktu, 2 ay önce neden bize umut verdi” sözleriyle tepki gösterdi.

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