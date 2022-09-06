EYT'de tarih belli oldu

Milli Gazete'nin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kamudaki sözleşmeli personel meselesi üzerinde çalıştıklarını belirten Bilgin, "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz." diye konuştu.



Öte yandan binlerce vatandaş tarafından beklenen EYT konusunda gelen bir soruya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir." dedi.