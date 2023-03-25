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Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama

En düşüm emekli maaşının 7.500 liraya çıkarılması ve emekli ikramiyelerinin 2 bin liraya yükseltilmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yaşanan gelişmelere dair bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 23:00
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emekli ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili paylaşım

Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilgin, "Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak." dedi.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından emekli ikramiyeleri ile ilgili de bir adım atıldı. 

1.100 lira olan bayram ikramiyeleri alınan kararla 2 bin liraya çıkarıldı.

BAKAN BİLGİN'DEN PAYLAŞIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere yönelik atılan adımlarla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. 

Bilgin, "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz." dedi.

"15,6 MİLYON EMEKLİMİZ YARARLANACAK"

Bilgin sözlerine şöyle devam etti: "Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

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