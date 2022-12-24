Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’de müjdeli haber bekleyen staj ve çıraklık mağdurlarına kapıyı sert bir şekilde kapattı.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem. İfadem sert olabilir ama kesinliği vurgulamak için söylüyorum” dedi.

Bakanın bu söylemiyle 1999 öncesi stajyer ve çırak olarak çalışanlar hayal kırıklığı yaşarken bakan Bilgin’e mağdurlar sert tepki verdi.

Mağdurlar, bakan Bilgin’in kanunu dile getirdiğini ancak sahada uygulamanın böyle olmadığını stajyer ve çırakların normal bir çalışan gibi çalıştırıldığına dikkat çekti.

Staj ve çıraklık başlangıcı ile yıpranmaya başladıklarını dile getiren mağdurlar, ciddi mağduriyetlere neden olan 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim kanununun değiştirilmesini talep ediyor.