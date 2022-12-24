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  • Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patro

Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti

EYT’de müjde bekleyen staj ve çıraklık mağdurlarına bakan Bilgin sert sözlerle kapıyı kapattı. Normal bir çalışan gibi çalıştırıldıklarını ifade eden ve kanun gereği emeklilik sigortasına dahil edilmediklerini belirten binlerce mağdur bakan Bilgin’e tepkili.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:21
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti

Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’de müjdeli haber bekleyen staj ve çıraklık mağdurlarına kapıyı sert bir şekilde kapattı.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem. İfadem sert olabilir ama kesinliği vurgulamak için söylüyorum” dedi.

Bakanın bu söylemiyle 1999 öncesi stajyer ve çırak olarak çalışanlar hayal kırıklığı yaşarken bakan Bilgin’e mağdurlar sert tepki verdi.

Mağdurlar, bakan Bilgin’in kanunu dile getirdiğini ancak sahada uygulamanın böyle olmadığını stajyer ve çırakların normal bir çalışan gibi çalıştırıldığına dikkat çekti.

Staj ve çıraklık başlangıcı ile yıpranmaya başladıklarını dile getiren mağdurlar, ciddi mağduriyetlere neden olan 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim kanununun değiştirilmesini talep ediyor.

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İlhan
24.12.2022 11:53
Haksız olsun da benim olsun mantığını bırakalım.1999dan önceki kanunlara göre nasilsa öyle ayarlansin.AKPartinin iktidara geldiginden şimdiye kadar yaptığı kanunlar reformlar anayasaya aykırı zaten va  
 
Derviş
24.12.2022 11:47
Öyleyse oyum chp ye 20 senedir neyinizi gördükte bundan sonra görecez  
 
yasalar duruma göre değişebilir
24.12.2022 11:46
1999 öncesi işe girenlerde çok şey istiyor,bu yasa 1981 değişti eyt le alakası yok,amaçları 2-3 yılda ordan geri çekip herhalde 40 yaşında emekli olmak-1999 sonrasıda 65 yaşta olsun.adalete bak..  
 
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